Meduse multitasking

(Di venerdì 24 settembre 2021) Urticanti e poco amate dai bagnanti, ma preziose per i tanti usi che la scienza sta scoprendo su queste sfuggenti creature acquatiche: sono il cibo del futuro, nuovi ingredienti per medicina e cosmetica, persino trappole per le microplastiche. A volte l'umanità scopre ciò che ha avuto sotto gli occhi per secoli. Acqua per il 98%, senza testa né cuore, spesso urticanti al punto da provocare ustioni, dellenon si era mai curato nessuno, a parte i bagnanti nello sforzo di evitarle. Ma oggi la ricerca scientifica ne dimostra i molteplici usi, molti dei quali nemmeno immaginavamo: dalla produzione di concimi a quello di farmaci, dai filtri anti-microplastica ai cosmetici, per non parlare della possibilità di farle diventare cibo nelle nostre tavole. Proprio nell'ambito legato all'alimentazione l'Italia vanta ricerche di eccellenza grazie al progetto europeo ...