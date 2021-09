Manuel Bortuzzo svela di aver avuto dei presentimenti a Lulù (Di venerdì 24 settembre 2021) Manuel Bortuzzo e Lulù hanno passato la serata di ieri a chiacchierare insieme in giardino tra racconti e rivelazioni Manuel Bortuzzo in giardino ieri sera ha chiacchierato con la principessa Lulù e le ha confidato, tornando a parlare del suo passato, che ha avuto dei presentimenti, che lo hanno spinto a realizzare delle cose. Manuel, in particolare, dopo aver raccontato alla principessa dei progressi raggiunti grazie alla fisioterapia, parla dei presentimenti avuti all’età di 17 anni: “Non mi fermavo un secondo perché sentivo che dovevo sfruttare quel tempo che avevo” racconta. E la principessa lo ascolta con molta attenzione. Motivo che lo ha spinto ad affrontare giornate intense fatte di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021)hanno passato la serata di ieri a chiacchierare insieme in giardino tra racconti e rivelazioniin giardino ieri sera ha chiacchierato con la principessae le ha confidato, tornando a parlare del suo passato, che hadei, che lo hanno spinto a realizzare delle cose., in particolare, doporaccontato alla principessa dei progressi raggiunti grazie alla fisioterapia, parla deiavuti all’età di 17 anni: “Non mi fermavo un secondo perché sentivo che dovevo sfruttare quel tempo che avevo” racconta. E la principessa lo ascolta con molta attenzione. Motivo che lo ha spinto ad affrontare giornate intense fatte di ...

