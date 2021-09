Laver Cup 2021, Matteo Berrettini vince il braccio di ferro con Felix Auger-Aliassime, Europa sale sul 2-0 (Di sabato 25 settembre 2021) La prima vittoria dell’Italia nella storia della Laver Cup arriva dopo una vera e propria guerra. Matteo Berrettini necessita del super tiebreak per battere in rimonta un mai domo Felix Auger-Aliassime, numero 11 del mondo e a tanto così da essere una minaccia sempre più grande per i primissimi della classe. Il canadese ha giocato una partita superba per la quasi totalità delle due ore e cinquantadue minuti in cui si è stati sul campo, per buoni tratti toccando vette più alte del romano che ha faticato più del solito al servizio. Ma l’azzurro è ormai un giocatore che ha imparato a soffrire, è un top 10 conclamato: trovando le pieghe giuste per rimettere in piedi la partita e speculando su dei momenti di tremore del suo avversario, si porta a casa il secondo punto su due per il Team ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) La prima vittoria dell’Italia nella storia dellaCup arriva dopo una vera e propria guerra.necessita del super tiebreak per battere in rimonta un mai domo, numero 11 del mondo e a tanto così da essere una minaccia sempre più grande per i primissimi della classe. Il canadese ha giocato una partita superba per la quasi totalità delle due ore e cinquantadue minuti in cui si è stati sul campo, per buoni tratti toccando vette più alte del romano che ha faticato più del solito al servizio. Ma l’azzurro è ormai un giocatore che ha imparato a soffrire, è un top 10 conclamato: trovando le pieghe giuste per rimettere in piedi la partita e speculando su dei momenti di tremore del suo avversario, si porta a casa il secondo punto su due per il Team ...

