La pazza idea dei candidati Pd: riempire le città di campi rom. «Hanno diritto di vivere a modo loro» (Di venerdì 24 settembre 2021) Una pazza idea rimbalza tra i candidati Pd alle amministrative: riempire le città di campi rom. «Micro aree», dicono, in cui dislocare in ogni dove insediamenti che consentano loro di vivere nel modo che preferiscono. Con buona pace dell’impatto che questo potrebbe avere sui quartieri. A lanciare la proposta sono stati l’attivista per i diritti delle comunità rom e sinti, Dijana Pavolovica, in corsa a Milano come indipendente nella lista dem, e il leader delle Sardine, Mattia Santori, candidato anche lui indipendente del Pd, ma a Bologna. La pazza idea dei candidati Pd sui campi rom «Rom e sinti Hanno modi di vivere diversi, le ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Unarimbalza tra iPd alle amministrative:ledirom. «Micro aree», dicono, in cui dislocare in ogni dove insediamenti che consentanodinelche preferiscono. Con buona pace dell’impatto che questo potrebbe avere sui quartieri. A lanciare la proposta sono stati l’attivista per i diritti delle comunità rom e sinti, Dijana Pavolovica, in corsa a Milano come indipendente nella lista dem, e il leader delle Sardine, Mattia Santori, candidato anche lui indipendente del Pd, ma a Bologna. LadeiPd suirom «Rom e sintimodi didiversi, le ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: La pazza idea dei candidati Pd: riempire le città di campi rom. «Hanno diritto di vivere a modo loro» - SecolodItalia1 : La pazza idea dei candidati Pd: riempire le città di campi rom. «Hanno diritto di vivere a modo loro»… - fvreverwinter : GODO UNA PAZZA anche se non ho idea di come sia successo - Nick_cannonier : @ToriItaliani Proprio per questo motivo che dico che se Max non rende e qualcuno vicino a lui rende di più oppure c… - effehoppus : Mi sta venendo la pazza idea di cimentarmi nella visione di The Crow. Consigliate? -