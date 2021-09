La Meloni scambia i contestatori della destra No Vax coi centri sociali e li insulta dal palco

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 settembre 2021) La scena sembrerebbe quella mille volte già vista. Un gruppetto diche disturba il comizio, il leader di turno che, dopo aver sopportato per un po’, decide di rivolgersi agli agitatori aizzandogli la piazza contro. Solo che stavolta, Giorgias’è ritrovata dentro un pasticcio buffo. Perché a Torino, a urlare slogan contro di lei, non erano “pagliacci ridicoli dei”, come la leader di Fratelli d’Italia li ha etichettati daldi Piazza Castelli. No, “quelle guardie bianche dei poteri forti” erano in realtà dei No Vax. Che non criticavano in nomerivoluzione del proletariato, ma le imputavano il tradimento sul green pass. E se già così pare grottesco, bisogna poi anche aggiungere che a guidare il manipolo di contromanifestanti aderenti al ...