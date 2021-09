Joshua vs Usyk, cerimonia del peso: il Campione del Mondo troneggia, 8 kg di differenza. I pesi dei pugili (Di venerdì 24 settembre 2021) Anthony Joshua e Oleksandr Usyk sono saliti sulla bilancia alla vigilia dell’attesissimo confronto in programma domani sera (attorno alla mezzanotte italiana). Il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi difenderà le quattro cinture iridate dall’assalto del temibilissimo ucraino, in passato Campione del Mondo per tutte le sigle tra i pesi massimi leggeri e ora desideroso di fare saltare il banco nella categoria di peso superiore. Il britannico si farà sostenere dal pubblico del Tottenham Hotspur Stadium di Londra, ma dovrà davvero dare il massimo se vorrà avere la meglio contro uno degli avversari più temibili incrociati nel corso della carriera. Il ribattezzato AJ ha perso soltanto una volta (contro Andy Ruiz Jr. nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Anthonye Oleksandrsono saliti sulla bilancia alla vigilia dell’attesissimo confronto in programma domani sera (attorno alla mezzanotte italiana). IldelWBA, WBO, IBF, IBO deimassimi difenderà le quattro cinture iridate dall’assalto del temibilissimo ucraino, in passatodelper tutte le sigle tra imassimi leggeri e ora desideroso di fare saltare il banco nella categoria disuperiore. Il britannico si farà sostenere dal pubblico del Tottenham Hotspur Stadium di Londra, ma dovrà davvero dare il massimo se vorrà avere la meglio contro uno degli avversari più temibili incrociati nel corso della carriera. Il ribattezzato AJ ha perso soltanto una volta (contro Andy Ruiz Jr. nel ...

