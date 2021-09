Investire in Bitcoin: conviene? Scopri come fare! (Di venerdì 24 settembre 2021) Investire in Bitcoin è ormai diventata un’attività molto popolare fra i trader, in particolar modo per coloro che vogliono Investire sulle criptovalute, divenute un asset imprescindibile per molti trader. Il Bitcoin è la prima criptovaluta al mondo e dopo più di 10 anni dalla sua nascita è ancora quella con la maggiore capitalizzazione di mercato. Nel settembre del 2021 il 42% della capitalizzazione di tutte le criptovalute è occupata dal Bitcoin, che possiamo definirlo come la valuta digitale che traina l’intero comparto. Infatti spesso quando il Bitcoin cresce è l’intero settore a giovarne, mentre in occasioni di discese di prezzo, spesso le altre criptovalute seguono l’andamento del Bitcoin. Possiamo quindi ritenerlo un catalizzatore, anche se ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021)inè ormai diventata un’attività molto popolare fra i trader, in particolar modo per coloro che voglionosulle criptovalute, divenute un asset imprescindibile per molti trader. Ilè la prima criptovaluta al mondo e dopo più di 10 anni dalla sua nascita è ancora quella con la maggiore capitalizzazione di mercato. Nel settembre del 2021 il 42% della capitalizzazione di tutte le criptovalute è occupata dal, che possiamo definirlola valuta digitale che traina l’intero comparto. Infatti spesso quando ilcresce è l’intero settore a giovarne, mentre in occasioni di discese di prezzo, spesso le altre criptovalute seguono l’andamento del. Possiamo quindi ritenerlo un catalizzatore, anche se ...

