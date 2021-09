Green pass: test salivari rapidi non validi. Salvini: vadano bene tutti (Di venerdì 24 settembre 2021) I test molecolari su matrice salivare sono validi per il Green pass, mentre i test salivari rapidi no. E' la precisazione del Ministero della Salute contenuta nella circolare inviata oggi che si ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Imolecolari su matrice salivare sonoper il, mentre ino. E' la precisazione del Ministero della Salute contenuta nella circolare inviata oggi che si ...

borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - fattoquotidiano : Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli) [Leggi di… - RobertoBurioni : Chi non si vaccina e ottiene il green pass con il tampone usa un espediente per non fare il suo dovere di cittadin… - nicoferlav : RT @InVeritatetweet: La gerarchia vaticana si prepara a cacciare dalle chiese i fedeli che rifiutano il green pass. Catacombe sempre più v… - JoIloveJu : Va bene tutto ma la popolazione dovrebbe esibire il sónapersonanormale pass oltre che il green pass ... sembrano tutti esauriti ! ??????? -