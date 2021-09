“Fornero, la prof femminista che cava il sangue ai vecchietti”: ritratto al vetriolo di Giancarlo Perna (Di venerdì 24 settembre 2021) Ora che la battaglia sulle pensioni tra Letta e Salvini è appena iniziata, vale la pena ricordare chi è la professoressa Elsa Fornero, madre della Legge che il centrodestra rifugge come il diavolo e che invece il segretario dem vorrebbe si ripristinasse. Un ritratto al vetriolo della ministra “lacrime e sangue” ce lo fornisce l’editorialista di Libero Giancarlo Perna, penna acuminata. Il ritratto della Fornero riprende e aggiorna quello di qualche tempo fa e esce in un libro insieme a una raccolta di altri profili di politici da lui “accarezzati”. “Facce da Casta 2” verrà allegato a “Panorama” e alla Verità”. Perna: “la Fornero ci metteva in punizione col ciglio umido” “In generale, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Ora che la battaglia sulle pensioni tra Letta e Salvini è appena iniziata, vale la pena ricordare chi è laessoressa Elsa, madre della Legge che il centrodestra rifugge come il diavolo e che invece il segretario dem vorrebbe si ripristinasse. Unaldella ministra “lacrime e” ce lo fornisce l’editorialista di Libero, penna acuminata. Ildellariprende e aggiorna quello di qualche tempo fa e esce in un libro insieme a una raccolta di altriili di politici da lui “accarezzati”. “Facce da Casta 2” verrà allegato a “Panorama” e alla Verità”.: “laci metteva in punizione col ciglio umido” “In generale, ...

Advertising

adrianobusolin : RT @adrianobusolin: La prof femminista che insegna in inglese e che si commosse prima di spremerci - ilbarone1967 : RT @adrianobusolin: La prof femminista che insegna in inglese e che si commosse prima di spremerci - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: “Fornero, la prof femminista che cava il sangue ai vecchietti”: ritratto al vetriolo di Giancarlo Perna - SecolodItalia1 : “Fornero, la prof femminista che cava il sangue ai vecchietti”: ritratto al vetriolo di Giancarlo Perna… - adrianobusolin : La prof femminista che insegna in inglese e che si commosse prima di spremerci -