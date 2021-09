Draghi bis, chi lo vuole premier oltre il 2023: il progetto dei centristi del Pd per candidarlo (rompendo l’asse col M5s). Con il rebus Colle (Di venerdì 24 settembre 2021) A tracciare la strada è Carlo Bonomi, in uno dei molti passaggi agiografici del suo discorso agli industriali riuniti in assemblea. “Noi imprese ci riconosciamo nel governo Draghi e ci auguriamo continui a lungo. Non è solo interesse dell’Italia, ma è interesse dell’Europa che Draghi rappresenti una personalità di riferimento nella prossima stagione di future riforme”. E i partiti, ammonisce, non devono “attentare” a questa prospettiva pensando alle elezioni, o peggio “con veti e manovre in vista della scelta da fare per il Quirinale“. Tradotto: l’ex banchiere deve restare a palazzo Chigi il più a lungo possibile. Anche oltre la scadenza della legislatura nel 2023. E a prescindere dal colore e dai numeri del prossimo Parlamento. L’endorsement del mondo produttivo si impone su un dibattito che nel mondo politico va già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) A tracciare la strada è Carlo Bonomi, in uno dei molti passaggi agiografici del suo discorso agli industriali riuniti in assemblea. “Noi imprese ci riconosciamo nel governoe ci auguriamo continui a lungo. Non è solo interesse dell’Italia, ma è interesse dell’Europa cherappresenti una personalità di riferimento nella prossima stagione di future riforme”. E i partiti, ammonisce, non devono “attentare” a questa prospettiva pensando alle elezioni, o peggio “con veti e manovre in vista della scelta da fare per il Quirinale“. Tradotto: l’ex banchiere deve restare a palazzo Chigi il più a lungo possibile. Anchela scadenza della legislatura nel. E a prescindere dal colore e dai numeri del prossimo Parlamento. L’endorsement del mondo produttivo si impone su un dibattito che nel mondo politico va già ...

Advertising

allegra134 : Nel Pd s'alza il coro di chi vuole un Draghi bis dopo il 2023 - LuciaLaurac : Le bombe di Bisignani: paralisi a Palazzo Chigi, niente Quirinale per Draghi e la strategia di Mattarella - Il Tempo - fattoquotidiano : Draghi bis, chi lo vuole premier oltre il 2023: il progetto dei centristi del Pd per candidarlo (rompendo l’asse co… - MovPopulistaIta : RT @EhmYana: Record (negativo) per il Governo #Draghi: ben 5 fiducie in 48 ore, tra Camera e Senato. Parliamo di temi fondamentali, dalla g… - ergio78 : RT @guidotweet: @ardigiorgio @lucianocapone @ferrarailgrasso @SalvatoreMerlo Il Conte bis faceva schifo, ma è stata una zeppa provvidenzial… -