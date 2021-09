Draghi all'Onu: "La risposta alle sfide del futuro è un multilateralismo efficace" (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco il testo dell'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi al dibattito generale della 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Signor Presidente dell’Assemblea Generale, Signor Segretario Generale, Illustri Delegati, Signore e Signori, Da qualche tempo assistiamo a un progressivo indebolimento del multilateralismo, che ha garantito pace, sicurezza e prosperità a partire dal dopoguerra. Gli ultimi mesi ci hanno però posto davanti a problemi che non possiamo risolvere da soli. Penso alla pandemia, e al rischio di nuove e pericolose varianti del virus. Al cambiamento climatico e alla difesa della biodiversità. Ala ripresa economica e alla lotta alle diseguaglianze e all’insicurezza alimentare. Alla risoluzione dei conflitti e al contrasto al terrorismo. Questi temi sono al centro ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco il testo dell'intervento del presidente del Consiglio Marioal dibattito generale della 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Signor Presidente dell’Assemblea Generale, Signor Segretario Generale, Illustri Delegati, Signore e Signori, Da qualche tempo assistiamo a un progressivo indebolimento del, che ha garantito pace, sicurezza e prosperità a partire dal dopoguerra. Gli ultimi mesi ci hanno però posto davanti a problemi che non possiamo risolvere da soli. Penso alla pandemia, e al rischio di nuove e pericolose varianti del virus. Al cambiamento climatico e alla difesa della biodiversità. Ala ripresa economica e alla lottadiseguaglianze e all’insicurezza alimentare. Alla risoluzione dei conflitti e al contrasto al terrorismo. Questi temi sono al centro ...

