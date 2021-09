Da cosa si capisce se uno Stradivari è autentico (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - L'autenticità di strumenti musicali a corda potrebbe essere confermata o smentita dall'analisi degli anelli nel legno con cui sono stati realizzati. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati della Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research e dell'Università della British Columbia, che hanno elaborato una metodica innovativa per autenticare violini e archi antichi. Il team, guidato da Paolo Cherubini, ha utilizzato una tecnica di dendrocronologia, un metodo non distruttivo, sfruttando l'analisi degli anelli presenti sul materiale utilizzato. Gli strumenti a corda, in particolare quelli creati dai liutai del nord Italia nel XVII e XVIII secolo, spiegano gli autori, sono tra le opere d'arte più apprezzate al mondo. Ne sono un esempio gli esemplari realizzati dalla famiglia Stradivari, considerati ... Leggi su agi (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - L'autenticità di strumenti musicali a corda potrebbe essere confermata o smentita dall'analisi degli anelli nel legno con cui sono stati realizzati. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati della Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research e dell'Università della British Columbia, che hanno elaborato una metodica innovativa per autenticare violini e archi antichi. Il team, guidato da Paolo Cherubini, ha utilizzato una tecnica di dendrocronologia, un metodo non distruttivo, sfruttando l'analisi degli anelli presenti sul materiale utilizzato. Gli strumenti a corda, in particolare quelli creati dai liutai del nord Italia nel XVII e XVIII secolo, spiegano gli autori, sono tra le opere d'arte più apprezzate al mondo. Ne sono un esempio gli esemplari realizzati dalla famiglia, considerati ...

