Como, Gattuso: “Una vittoria per decollare, sappiamo come difendere su Lapadula” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiComo – A GiaComo Gattuso non piace l’aria che si respira intorno al suo Como. L’allenatore lariano lo ha puntualizzato in conferenza stampa invitando tifosi e addetti ai lavori ad avere pazienza nonostante i risultati finora non abbiano sorriso alla sua squadra. Le parole del tecnico alla vigilia della sfida con il Benevento in programma domani alle ore 14 allo stadio Sinigaglia: Momento – “L’abbiamo preparata come abbiamo preparato le altre, con grande attenzione. sappiamo che veniamo da un momento delicato ma dobbiamo essere lucidi. Sia noi dello staff che i calciatori, ma l’importante è che tutti stanno vedendo che ci sono cose che ci stanno girando male ma la squadra c’è. Fortunatamente non siamo a fine campionato, siamo solo all’inizio. Di sicuro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– A Gianon piace l’aria che si respira intorno al suo. L’allenatore lariano lo ha puntualizzato in conferenza stampa invitando tifosi e addetti ai lavori ad avere pazienza nonostante i risultati finora non abbiano sorriso alla sua squadra. Le parole del tecnico alla vigilia della sfida con il Benevento in programma domani alle ore 14 allo stadio Sinigaglia: Momento – “L’abbiamo preparataabbiamo preparato le altre, con grande attenzione.che veniamo da un momento delicato ma dobbiamo essere lucidi. Sia noi dello staff che i calciatori, ma l’importante è che tutti stanno vedendo che ci sono cose che ci stanno girando male ma la squadra c’è. Fortunatamente non siamo a fine campionato, siamo solo all’inizio. Di sicuro ...

