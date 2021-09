CICO 2021 Frecciarossa | sul Garda la prima giornata delle classi olimpiche

(Di venerdì 24 settembre 2021) Primo giorno di regate, quella di ieri sul, per il, il Campionato Italiano, con 324 atlete e atleti dall’Italia e da altre 23 nazioni, impegnati in 11e Para Sailing. Nonostante il cielo coperto, l’Ora, il famoso vento termico da Sud del lago di, non ha tradito organizzatori e velisti, soffiando con intensità medio-leggera ma costante tra 9 e 12 nodi, consentendo ai Comitati lo svolgimento regolareregate in programma, sui sei campi di regata ricavati tra Malcesine (Hansa e 2.4mR), Navene (Kiteboard), Torbole (470 Mixed, Finn, windsurf iQFOiL), Arco (49er, FX, Nacra 17) e Riva del(ILCA 6 e ILCA ...

Primo giorno di regate sul Garda per ilFrecciarossa, il Campionato Italiano Classi Olimpiche, con 324 atlete e atleti dall'Italia e da altre 23 nazioni, impegnati in 11 classi olimpiche e ...Riva del Garda - L'Ora non tradisce e, nonostante un cielo grigio sull'Alto Garda, ilinizia nel migliore dei modi, con il programma completo disputato in tutte le classi. Il colpo d'occhio è notevole, con i singoli classici Laser/ILCA e Finn che regatano in acque trentine ...Organizzate dalla Federazioni Italiana Vela in collaborazione con dei circoli del lago di Garda si svolgeranno fino a domenica prossima 26 settembre le regate del C.I.C.O. 2021, la più importante mani ...Sul Garda, al Campinato Italiano Classi Olimpiche, sono 8 le classi olimpiche coinvolte e 324 gli atleti, più il Finn e le classi Parasailing ...