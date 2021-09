Chiellini: “La Juventus è nella tempesta ma ci rialzeremo” (Di venerdì 24 settembre 2021) Giorgio Chiellini rilascia alcune dichiarazioni sulla situazione attuale della Juventus. Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Repubblica riguardo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 24 settembre 2021) Giorgiorilascia alcune dichiarazioni sulla situazione attuale della. Il difensore dellaGiorgioha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Repubblica riguardo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportmediaset : Juventus, #Chiellini: 'Siamo una nave in tempesta, ma arriveremo al porto'. #SportMediaset - forumJuventus : #JuveMilan, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Dybala e Morata in attacco, mentre in dif… - juventusfc : Allegri ???? «Domani ci saranno dei cambi, alcuni giocatori hanno giocato tante partite, @chiellini è febbricitante.… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #Juventus #JuventusMilan ?? - 100x100Napoli : Le parole di Chiellini sul momento della Juventus -