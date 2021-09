Calhanoglu | “Roma e Napoli un grande inizio | ma ci siamo anche noi”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il centrocampista nerazzurro, Hakan, in una lunga intervista si lascia andare ad alcuni complimenti in merito al lavoro deldi Spalletti. Il Corriere … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Prima partita diall'Inter: un gol e un assist contro il Genoa il 21 agosto. Non male ... La lotta per lo scudetto sarà un testa a testa tra Milan e Inter oppure il Napoli e lanon ...Tante squadre possono inserirsi e lottare fino all'ultimo: lae il Napoli hanno avuto un ... 'Mai temuto di restare senza squadra' Dal Milan all'Inter,in estate è stato protagonista di ...Il centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu, in una lunga intervista si lascia andare ad alcuni complimenti in merito al lavoro del Napoli di ...Parla Hakan Calhanoglu dopo il suo passaggio dal Milan all'Inter. Ecco che cosa ha detto il trequartista turco ...