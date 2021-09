Bayonetta 3, dettagli e analisi del trailer – Anteprima – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Bayonetta 3 si è finalmente mostrato con un trailer di gameplay che mostra alcune delle novità dell’attesa esclusiva per Nintendo Switch. Ecco quali.. Sinceramente? Avevamo quasi perso le speranze. Annunciato anni fa, solo per poi sparire completamente dai riflettori, Bayonetta 3 era diventato quasi un vaporware, inizialmente trascinato via dal silenzio di PlatinumGames solo per venir poi sballottato qua e là da una serie di preoccupanti voci sui problemi manageriali del noto team giapponese (si era parlato addirittura di una possibile tabula rasa del progetto a metà produzione). Oggi, però, il terzo capitolo di questa amata serie di spettacolari action … Anteprime giochi Nintendo SwitchRead More L'articolo Bayonetta 3, dettagli e analisi del ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021)3 si è finalmente mostrato con undi gameplay che mostra alcune delle novità dell’attesa esclusiva perSwitch. Ecco quali.. Sinceramente? Avevamo quasi perso le speranze. Annunciato anni fa, solo per poi sparire completamente dai riflettori,3 era diventato quasi un vaporware, inizialmente trascinato via dal silenzio di PlatinumGames solo per venir poi sballottato qua e là da una serie di preoccupanti voci sui problemi manageriali del noto team giapponese (si era parlato addirittura di una possibile tabula rasa del progetto a metà produzione). Oggi, però, il terzo capitolo di questa amata serie di spettacolari action … Anteprime giochiSwitchRead More L'articolo3,del ...

