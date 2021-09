Barbara D’Urso, furiosa lite all’esterno di un ristorante di Milano col fidanzato e poi … (Di venerdì 24 settembre 2021) Barbara D’Urso la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana la quale in questi anni ha davvero ottenuto un grande successo, grazie alle sue trasmissioni televisive. È andata in onda nella stessa stagione contemporaneamente con tre programmi, ovvero Pomeriggio Cinque, Domenica live e live non è la D’Urso. Adesso però le cose sono cambiate ed a partire da quest’anno, la conduttrice sarà al timone soltanto di Pomeriggio 5. In questi ultimi giorni però, la nota conduttrice napoletana è stata al centro del gossip per una brutta litigata con un uomo che si dice sia il suo fidanzato. Stiamo parlando di Francesco Zangrillo. Barbara D’Urso si è fidanzata? I due sarebbero stati fotografati nei giorni scorsi dal settimanale Oggi e pare che siano stati colti proprio ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 24 settembre 2021)la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana la quale in questi anni ha davvero ottenuto un grande successo, grazie alle sue trasmissioni televisive. È andata in onda nella stessa stagione contemporaneamente con tre programmi, ovvero Pomeriggio Cinque, Domenica live e live non è la. Adesso però le cose sono cambiate ed a partire da quest’anno, la conduttrice sarà al timone soltanto di Pomeriggio 5. In questi ultimi giorni però, la nota conduttrice napoletana è stata al centro del gossip per una brutta litigata con un uomo che si dice sia il suo. Stiamo parlando di Francesco Zangrillo.si è fidanzata? I due sarebbero stati fotografati nei giorni scorsi dal settimanale Oggi e pare che siano stati colti proprio ...

