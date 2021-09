Antin Infrastructure | debutto positivo sulla Borsa di Parigi

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Tele) –– società francese di private equity focalizzata sugli investimenti in infrastrutture – ha registrato undi. Il titolo scambia sopra quota 30 euro, in rialzo del 26% rispetto al prezzo di riferimento di 24 dollari indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di circa 4,1 miliardi di euro. La società aveva in precedenza comunicato una forchetta di prezzo compresa tra 20 e 24 euro. I fondi raccolti attraverso l’emissione di nuove azioni ammontano a circa 350 milioni di euro. Inoltre, gli azionisti venditori hanno venduto 200 milioni di azioni. L’importo complessivo dell’operazione ammonta a circa 550 milioni di euro e potrà essere ...

