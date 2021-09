Al Premio Nicola Fasano 2021, tutti pazzi per la Puglia. (Di venerdì 24 settembre 2021) Al Premio Nicola Fasano nella Tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco (Br), alla sua V° edizione, è stata ancora una volta protagonista la ceramica di Grottaglie (Ta) nei premi assegnati ai migliori personaggi che, con la loro attività, hanno dato lustro alla Puglia, in memoria dell’artista Nicola Fasano. Il Premio, fortemente voluto da Giuseppe Fasano, è intitolato al padre Nicola, celebre Maestro ceramista che per primo ha portato all’estero la ceramica grottagliese. Iniziativa degna di lode artistica e culturale, portata avanti poi dai diretti discendenti. La famiglia Fasano si tramanda l’arte della lavorazione della ceramica sin dal 1620.Anche l’edizione 2021 del 20 settembre, si è tenuta ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021) Alnella Tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco (Br), alla sua V° edizione, è stata ancora una volta protagonista la ceramica di Grottaglie (Ta) nei premi assegnati ai migliori personaggi che, con la loro attività, hanno dato lustro alla, in memoria dell’artista. Il, fortemente voluto da Giuseppe, è intitolato al padre, celebre Maestro ceramista che per primo ha portato all’estero la ceramica grottagliese. Iniziativa degna di lode artistica e culturale, portata avanti poi dai diretti discendenti. La famigliasi tramanda l’arte della lavorazione della ceramica sin dal 1620.Anche l’edizionedel 20 settembre, si è tenuta ...

