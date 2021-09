X Factor 2021 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata audizioni

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera, giovedì 23 settembre, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la) di X, il talent musicale condotto da Ludovico Tersigni. XItalia è la edizione prima al mondo a dire addio alla storica divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). Addio dunque alla suddivisione in categorie tradizionali, per non avere barriere ed etichette, come ricorda il claim di questa edizione Come as you are.intv e inla) di X? Di seguito gli appuntamenti su Sky e in chiaro su ...