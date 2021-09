Volley maschile | Mondiali U21 2021 | risultati e classifiche

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tutti ie ledeiUnder 21di. Le 16 migliori squadre al mondo di categoria sono pronte a scendere in campo per aggiudicarsi il titolo nel torneo in programma dal 23 settembre al 3 ottobre tra Italia e Bulgaria. L’Italia di Angiolino Frigoni, inserita nella Pool A, proverà a tenere altro il Tricolore per regalare un’altra soddisfazione agli appassionati di pallavolo. Di seguito ledei gironi e tutti idella rassegna iridata. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTOGIRONI Giovedì 23 settembre Ore 9.00 Camerun-Canada 0-3 a ...

Nessuna via di scampo per la Thailandia che, nel match valevole per il Mondiale U21 2021 diche si sta disputando in Italia e in Bulgaria, ha dovuto affrontare l'Italia, che l'ha surclassata con un nettissimo 3 - 0 (25 - 12, 25 - 15, 25 - 13). Gli azzurri, nel loro esordio a Cagliari, ...Dal 24 al 26 settembre il capoluogo molisano diventa scenario di una delle competizioni più interessanti del panorama sportivo: il torneo internazionale di Sittingdedicato ...Tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali Under 21 maschili 2021 aggiornati in tempo reale. Italia inserita nel girone A.Italia-Thailandia oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la sfida dei Mondiali Under 21 2021 di volley maschile.