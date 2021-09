Udinese, Gotti: «Dobbiamo reagire al meglio. Non mi aspetto una Roma distratta» (Di giovedì 23 settembre 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato nel pre partita della sfida contro la Roma all’Olimpico: le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Luca Gotti ha analizzato il momento dell’Udinese: NAPOLI – «Dopo la partita contro il Napoli mi sono soffermato su alcuni dettagli che hanno caratterizzato la partita, non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello dell’atteggiamento, oltre la grande forza del Napoli stesso. Il problema principale è che in questa settimana abbiamo solo due giorni di tempo tra una partita e l’altra e una componente fondamentale è quella del recupero delle energie, Dobbiamo cercare di calibrarle al meglio». Roma – «Le partite all’Olimpico contro la Roma o contro le grandi in generale non hanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Luca, tecnico dell’, ha parlato nel pre partita della sfida contro laall’Olimpico: le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Lucaha analizzato il momento dell’: NAPOLI – «Dopo la partita contro il Napoli mi sono soffermato su alcuni dettagli che hanno caratterizzato la partita, non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello dell’atteggiamento, oltre la grande forza del Napoli stesso. Il problema principale è che in questa settimana abbiamo solo due giorni di tempo tra una partita e l’altra e una componente fondamentale è quella del recupero delle energie,cercare di calibrarle al».– «Le partite all’Olimpico contro lao contro le grandi in generale non hanno ...

Advertising

Udinese_1896 : Mister #Gotti ospite del Forum NATO di Villa Manin. Il tecnico bianconero ha tenuto un discorso sul tema della lead… - giomacone : @Udinese_1896 @DAZN_IT Gotti è troppo buono ci vorrebbe uno come Juric che dice le cose come stanno. Con il Napoli… - CalcioNews24 : #RomaUdinese, le parole di #Gotti nel pre gara ??? - siamo_la_Roma : ?? #Gotti prima di #RomaUdinese ?? 'Non mi aspetto una #Roma che penserà al #derby' ?? Le parole del tecnico dell'… - VoceGiallorossa : ?????@Udinese_1896, Gotti: 'Non credo che la @OfficialASRoma pensi al derby' #ASRoma #Vocegiallorossa #RomaUdinese… -