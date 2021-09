U&D Maria Tona dichiara “Se non mi fanno entrare è un problema loro” (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ex dama di Uomini e Donne Maria Tona, tuona contro il programma e la redazione lanciando pesanti accuse a tutti Maria Tona pronta a tornare a UedChi ha seguito Uomini e donne lo scorso anno sicuramente ricorderà Maria Tona. La dama ha attirato l’attenzione di molti cavalieri tra il parterre e sparendo poi improvvisamente dal programma. A distanza di un anno, la bellissima bionda ha rilasciato una lunga intervista e ha parlato della possibilità di tornare nel parterre. LEGGI ANCHE —> Gf Vip: il concorrente ha un tatuaggio con i simboli della lavatrice? Ecco cosa significa Maria Tona e il consiglio a Gemma Maria Tona intervistata da PiùDonna ha parlato del programma ma anche delle due dame ... Leggi su formatonews (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ex dama di Uomini e Donne, tuona contro il programma e la redazione lanciando pesanti accuse a tuttipronta a tornare a UedChi ha seguito Uomini e donne lo scorso anno sicuramente ricorderà. La dama ha attirato l’attenzione di molti cavalieri tra il parterre e sparendo poi improvvisamente dal programma. A distanza di un anno, la bellissima bionda ha rilasciato una lunga intervista e ha parlato della possibilità di tornare nel parterre. LEGGI ANCHE —> Gf Vip: il concorrente ha un tatuaggio con i simboli della lavatrice? Ecco cosa significae il consiglio a Gemmaintervistata da PiùDonna ha parlato del programma ma anche delle due dame ...

Advertising

SCBastia : #RitornuDiUDerby ???? ?? ???? #SCBACA L'aspettemu dapoi più di 7 anni ! ?? Più chè mai, sabbatu, averemu bisognu di… - robymancio : C A M P I O N I D'E U R O P A???? Questa è un'estate italiana! Grandi ragazzi!!!! #EuroVolleyM - juventusfc : 43’ |?| P-A-U-L-O-O-O-O-O-O-O-O @PauDybala_JR non sbaglia dal dischetto! Raddoppio Juve! ???? AVANTI COSÌ!… - ____M_A_N_U____ : Lo so vado controcorrente ma oggi più che roba sulla coppia vorrei sapere se Giulia ha ballato e nell intervista sa… -