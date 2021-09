Theo Hernandez, un gol e un assist da subentrato ma c’è un predecessore (Di giovedì 23 settembre 2021) Theo Hernandez ha fornito un assist e segnato un gol da subentrato in Milan-Venezia: prima di lui, solo un ex rossonero è riuscito nell'impresa Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 settembre 2021)ha fornito une segnato un gol dain Milan-Venezia: prima di lui, solo un ex rossonero è riuscito nell'impresa

