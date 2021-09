Salov presenta il primo Bilancio di Sostenibilità per un impegno a 360 gradi (Di giovedì 23 settembre 2021) Riduzione dei consumi idrici ed energetici, tasso di infortuni inferiore alla media nazionale, incremento della formazione. Questi sono alcuni dei risultati presentati da Salov, tra le maggiori ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Riduzione dei consumi idrici ed energetici, tasso di infortuni inferiore alla media nazionale, incremento della formazione. Questi sono alcuni dei risultatiti da, tra le maggiori ...

Maccari (Salov): "Innoviamo per produrre meglio consumando meno" "Innovare significa, per noi, produrre meglio consumando meno". Lo afferma Fabio Maccari, amministratore delegato di Salov, tra le maggiori aziende mondiali del settore oleario che oggi presenta il primo bilancio di sostenibilità. "È grazie alla ricerca e all'innovazione se oggi Salov si trova allineata sia agli ...

"Innovare significa, per noi, produrre meglio consumando meno". Lo afferma Fabio Maccari, amministratore delegato di Salov, tra le maggiori aziende mondiali del settore oleario che oggi presenta il primo bilancio di sostenibilità. "È grazie alla ricerca e all'innovazione se oggi Salov si trova allineata sia agli ...