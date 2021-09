PS Store | giochi PS4 e PS5 a meno di 20€ negli sconti “A Tutto Giappone” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ecco iPS4 e PS5 adi 20€“A” del PS: una selezione dei titoli più interessanti tra quelli in offerta.. Su PSsono disponibili nuovia tema “A”. Possiamo quindi trovare variPS4 e PS5 (retrocompatibilità) in sconto. In particolar modo, vi sono molteplicidisponibili adi 20€. Vediamo una selezione dei titoli più interessanti. Prima di, sappiate che potete trovare la lista completa deglidel PS“A” a questo indirizzo. Le offerte dureranno fino ...

Advertising

Multiplayerit : PS Store: giochi PS4 e PS5 a meno di 20€ negli sconti 'A Tutto Giappone' - NewsDigitali : Il nuovo aggiornamento firmware di PlayStation 4 rilasciato nei giorni scorsi ha finalmente risolto un gravoso prob… - AdrianaMarello : Un'app con più di 550 giochi unici sempre più difficili, volti a migliorare l'intelligenza e ad allenare il cervell… - GLiteVideogames : #PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con A Tutto Giappone - - infoitscienza : PS Store sconti, tante offerte su giochi PS5 e PS4 giapponesi con A Tutto Giappone -

Ultime Notizie dalla rete : Store giochi

Segnaliamo inoltre che sono ancora disponibili gli sconti settimanali di Xboxfino al 90% : tra iprotagonisti dell'iniziativa c'è anche la serie di Assassin's Creed . Nonostante ci sia ...Apple non intende aprire le porte dell'Appa Epic Games e Fortnite fin quando le pendenze legali non saranno totalmente concluse. La ... potrebbe vederla fuori daiper almeno 5 anni - i ...Kena Bridge of Spirits: la funzione 'Riprendi gioco' di PS5 disabilitata con la nuova patch. Ecco i dettagli dell'aggiornamento 1.05.Giochi a meno di 20 euro sul PlayStation Store, i nuovi sconti A Tutto Giappone per risparmiare sui migliori videogiochi giapponesi.