Pregi e (molti) difetti di Substack

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo Salman Rushdie ed Etgar Keret, ecco che arriva suanche Chuck Palahniuk: da lunedì, il suo romanzo sarà disponibile sull’emergente piattaforma americana di newslettering. Funziona così: ci si abbona pagando qualche dollaro al mese (le offerte variano), oppure un forfait annuale, e si può ricevere via mail la prossima opera di Palahniuk a puntate, man mano che decide di pubblicarne capitoli o man mano che li scrive. Inoltre, i lettori più sfegatati possono pagare duecento euro per fregiarsi del titolo di finanziatori benemeriti di quest’impresa. Non è niente di nuovo, in realtà; anche trecento anni fa gli autori andavano in cerca di sottoscrittori privati per poter mettere insieme il gruzzoletto sufficiente a pubblicare un’opera e magari a sbarcare il lunario. Colpisce piuttosto che i più decantatidi...