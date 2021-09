Pillon non vota la fiducia sul green pass: 'Grazie a Salvini che ha garantito il dibattito interno' (Di giovedì 23 settembre 2021) Oltre ad essere un leader oscurantista contro i diritti delle persone, Pillon fa parte dell'ala antiscientifica e bolsonariana della Lega. "Ringrazio Matteo Salvini che ha garantito un sano e ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 settembre 2021) Oltre ad essere un leader oscurantista contro i diritti delle persone,fa parte dell'ala antiscientifica e bolsonariana della Lega. "Ringrazio Matteoche haun sano e ...

Advertising

no_te_salves : @Sabry09439578 Non fatelo sapere a Pillon:) - globalistIT : Nemico della scienza non meno di quanto lo sia dei diritti civili. Ecco cosa ha detto #Pillon #greenpass #fiducia - FrancescoBrt_ : @dani_ela_daveri @nothevoid @zona_bianca Lei è liberissima di esprimere un parere, ma per lo meno prima si informi… - ICusmai : @girlsuisse @annideiricordi @Micheles750 @d_granuzzo @Noviolenzadonne @dvaldi1 @tossina_libera @eli4never @unimib… - Green_Rajon : @LegaSalvini Questi che odiano le donne siete voi, non riuscite a mandare giù un candidato donna nemmeno quando è v… -