(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – In occasione del 53mo anniversario della morte di Padre Pio, il Comune die la Saint Pio Foundation (organizzazione statunitense che promuove l’eredità spirituale di Padre Pio) hanno siglato un accordo per la creazione di una piazzetta pubblica, a, frazione dial “Popolo degli Stati Uniti d’America”. Timothy Schmalz, scultore, ha scolpito unaa grandezza naturale, di circa tre, intitolata “Io ti Abbraccio”, che è stata installata all’interno della piazza. All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di, Domenico Masone, il presidente della Saint Pio Foundation Luciano Lamonarca, l’on. Maria Teresa ...

Advertising

anteprima24 : ** Pietrelcina, a Piana Romana una statua di tre metri dedicata a San Pio ** -

Ultime Notizie dalla rete : Pietrelcina Piana

anteprima24.it

Oggi si celebra San Pio, e a, come ogni anno, viene ricordata la figura del frate con le 'Stimmate'con celebrazioni eucaristiche. A celebrare la Santa Messa nell'aula Liturgica di...... in una terra caratterizzata da grande fede: Paduli è anche definita la 'terrazza suRomana', la località didove San Pio ricevette le stimmate. Ed è per questo motivo che volontà ...Il 20 settembre 1918 nel coro della comunità di San Giovanni Rotondo San Pio da Pietrelcina riceveva le Sacre stimmate. Confusione ed umiltà sono i primi atteggiamenti del santo rispetto al gran dono ...Un nuovo piazzale a Piana Romana, dove sarà installata un’opera dell’artista Timothy Schmalz. E’ il recente progetto della squadra Masone, che giovedì prossimo, 23 settembre, inaugurerà la scultura ne ...