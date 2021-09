"Niente quarantena quando a scuola c'è un solo infetto" (Di giovedì 23 settembre 2021) Il commissario della campagna vaccinale lombarda: "Rivedere le misure sulla mascherine: via in cinema e teatri". Il via alla terza dose in Lombardia e i preparativi per la nuova somministrazione di massa Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) Il commissario della campagna vaccinale lombarda: "Rivedere le misure sulla mascherine: via in cinema e teatri". Il via alla terza dose in Lombardia e i preparativi per la nuova somministrazione di massa

Ultime Notizie dalla rete : Niente quarantena "Niente quarantena quando a scuola c'è un solo infetto" Ma la mascherina non è l'unica misura che per Bertolaso andrebbe superata: " Bisogna intervenire sulla scuola: quarantena con Dad a tappeto per un solo caso positivo in classe è una misura che va ...

Covid Germania, niente stipendio ai non vaccinati in quarantena GERMANIA - Dal primo novembre non saranno più risarciti per la perdita dello stipendio quei tedeschi non vaccinati che dovessero mettersi in quarantena. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Jens Spahn, secondo quanto riporta la Bbc. Finora il governo tedesco aveva pagato un risarcimento a quei lavoratori costretti all'isolamento per ...

