NFL, Week 3 – La preview di Seahawks – Vikings (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel turno delle 22:25 ora italiana di domenica 26 settembre scendono in campo i Seattle Seahawks e i Minnesota Vikings. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta, con Minnesota che è però ancora a secco di vittorie in questo avvio di Regular season. Seattle ha invece vinto all’esordio, ma non è riuscita a fare altrettanto nella sfida di Week 2 contro i Titans. Cosa aspettarsi da Seahawks – Vikings? Minnesota è reduce da due sconfitte di misura, dove ha comunque saputo dimostrare di poter uscire da situazioni di crisi e restare in partita. In attacco, Adam Thielen e Dalvin Cook sono parsi molto in forma già dalla Week 1, mentre Justin Jefferson ha dato importanti segnali nella sconfitta contro Arizona. Se tutti e tre i top target di Cousins dovessero essere nella giusta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel turno delle 22:25 ora italiana di domenica 26 settembre scendono in campo i Seattlee i Minnesota. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta, con Minnesota che è però ancora a secco di vittorie in questo avvio di Regular season. Seattle ha invece vinto all’esordio, ma non è riuscita a fare altrettanto nella sfida di2 contro i Titans. Cosa aspettarsi da? Minnesota è reduce da due sconfitte di misura, dove ha comunque saputo dimostrare di poter uscire da situazioni di crisi e restare in partita. In attacco, Adam Thielen e Dalvin Cook sono parsi molto in forma già dalla1, mentre Justin Jefferson ha dato importanti segnali nella sconfitta contro Arizona. Se tutti e tre i top target di Cousins dovessero essere nella giusta ...

