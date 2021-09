Multinazionali | licenziamenti in arrivo anche alla ex Magneti Marelli

(Di giovedì 23 settembre 2021) Non sarà in presenza ma solo online l’incontro odierno fra la dirigenza diCorp (ex) e i sindacati metalmeccanici, dopo l’ennesimo caso di una multinazionale controllata da un fondo, questa volta lo statunitense Kkr, che decide di liberarsi di 1.500 lavoratori della componentistica auto, “e avere una struttura più snella”. La notizia è arrivata nella tarda serata di mercoledì dall’agenzia economica Bloomberg, dopo una lettera inviata ai dipendenti dall’ad Beda Bolzenius. Una notizia, va da sé, che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

'Non ho sentito una parola sulle multinazionali che non stanno arretrando di un passo dalle loro posizioni e continuano a licenziare. E l'altro tema che non ho sentito, quando si parla di riforma fiscale, è quello della lotta all'evasione fiscale.' La sospensione sarà valida fino al 15 ottobre, ha fatto sapere la multinazionale: giorni che i sindacati hanno già spiegato utilizzeranno per trovare una soluzione definitiva alla vertenza che dura ormai da tempo. «Durante l'incontro di oggi al MiSe, presieduto dal ministro Giorgetti e dal viceministro Todde, Invitalia ha presentato un piano per il sito Whirlpool di Napoli».