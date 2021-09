Mertens è quasi pronto | probabile che sarà convocato col Cagliari

Advertising

Enzolott : @diegocatalano77 L'attacco era insigne Mertens e Callejon, poi c'era koulibaly e Zielinski che non hai inserito, me… - areanapoliit : #Mertens sta per tornare, ha perso quasi 5 kili. Il belga è pronto a stupire - enzogoku69 : @brazilianPLfan @_enz29 Manca solo mertens oltre MERET, demme, lobotka e GHOULAM e zielinski che rientra da infortu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens quasi

AreaNapoli.it

... sopra, invece, uno dei momenti della gara in cui il Napoli manipola il suo 4 - 3 - 3 finoa ... Elmas o Zielinski al posto di Hamsik, Politano al posto di Callejón, Osimhen al posto di. E ...e Ghoulam hanno svolto l'intera seduta in gruppo'. La formazione del Napoli èdecisa, con Spalletti che sembra avere pochi dubbi ed è pronto a lanciare di nuovo Osimhen titolare.Dries Mertens non vede l'ora di tornare in campo. Paolo Del Genio propone un possibile cambio ruolo per il belga.Il quotidiano fa il punto della situazione sui rientri di Mertens e Meret. Giuseppe Canetti. L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sui rientri di Dries Mertens e Alex Meret. Secondo il quoti ...