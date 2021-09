Mercato Juventus, beffata la Roma: pronto un centrocampista in cambio di… (Di giovedì 23 settembre 2021) Rinforzi in arrivo La dirigenza della Juve non si ferma mai, a maggior ragione se la squadra si trova in una posizione di classifica bassa, il che significa che sono necessari dei ritocchi all’organico. Ecco dunque che, secondo Fichajes.net, Cherubini lavora per portare a Torino un giocatore a lungo seguito dalla Roma durante la scorsa estate. Il giocatore in questione è il centrocampista dell’Arsenal, Granit Xhaka. Il mediano svizzero classe 1992 tornerebbe molto utile ad Allegri perché concederebbe maggiore libertà a Locatelli nel costruire l’azione, dovendosi occupare decisamente meno della fase difensiva. Tormentone McKennie Weston McKennie, centrocampista della JuventusDopo i diversi rumors dell’estate passata, secondo cui McKennie sarebbe andato via da Torino in direzione Premier League, il tormentone ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Rinforzi in arrivo La dirigenza della Juve non si ferma mai, a maggior ragione se la squadra si trova in una posizione di classifica bassa, il che significa che sono necessari dei ritocchi all’organico. Ecco dunque che, secondo Fichajes.net, Cherubini lavora per portare a Torino un giocatore a lungo seguito dalladurante la scorsa estate. Il giocatore in questione è ildell’Arsenal, Granit Xhaka. Il mediano svizzero classe 1992 tornerebbe molto utile ad Allegri perché concederebbe maggiore libertà a Locatelli nel costruire l’azione, dovendosi occupare decisamente meno della fase difensiva. Tormentone McKennie Weston McKennie,dellaDopo i diversi rumors dell’estate passata, secondo cui McKennie sarebbe andato via da Torino in direzione Premier League, il tormentone ...

