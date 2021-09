“Io sono free vax. Basta con le tifoserie”. Salvini contro chi demonizza i non vaccinati (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – “Io sono free vax. Basta con le tifoserie“: così Matteo Salvini non si schiera con chi demonizza i non vaccinati. “Io sono per la libertà, free vax. Ognuno della sua salute è libero di occuparsi come vuole. Io ho fatto una scelta libera e consapevole e mi sono vaccinato, però adesso smettiamola con le tifoserie. Stiamo parlando di salute”. Con queste parole il leader della Lega difende il candidato sindaco di Milano Luca Bernardo che non esclude di poter avere un assessore cosiddetto no vax. Salvini si definisce “free vax” e poi replica a Bonomi Salvini poi aggiusta subito il tiro: “Neppure io flirto con i no vax”, afferma a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – “Iovax.con le“: così Matteonon si schiera con chii non. “Ioper la libertà,vax. Ognuno della sua salute è libero di occuparsi come vuole. Io ho fatto una scelta libera e consapevole e mivaccinato, però adesso smettiamola con le. Stiamo parlando di salute”. Con queste parole il leader della Lega difende il candidato sindaco di Milano Luca Bernardo che non esclude di poter avere un assessore cosiddetto no vax.si definisce “vax” e poi replica a Bonomipoi aggiusta subito il tiro: “Neppure io flirto con i no vax”, afferma a ...

