Inter | ‘Il Sole 24 ore’ | “Occhi del fondo Pif sui nerazzurri | scenario in evoluzione”

L'imminente passaggio di consegne al vertice del Genoa, da Enrico Preziosi a '777 Partners', ha smosso nuovamente le acque relative alle proprietà della massima serie italiana. Dopo l'era Berlusconi e l'era Sensi, ad esempio, sia Milan che Roma hanno affidato la guida delle società a investitori esteri, medesima situazione occorsa all'Inter di Moratti. Nel caso specifico, i nerazzurri gestiti dall'alto dalla famiglia Zhang, starebbero valutando delle soluzioni alternative per l'amministrazione della società. Come riporta 'Il Sole 24 ore', infatti, il fondo saudita 'Pif' avrebbe messo gli Occhi sull'Inter; considerando la mole di liquidità posseduta e le possibilità di ampliare il progetto meneghino, 'Pif' vorrebbe trarre naturalmente profitti. Al momento non vi è alcun ...

