Incidente sulla statale 268, morto chef di 40 anni: Alfonso stava andando al lavoro (Di giovedì 23 settembre 2021) È morto mentre andava al lavoro Alfondo Porpora, 40 anni, noto chef di Gragnano, ma residente ad Agerola, in provincia di Napoli. Porpora è rimasto coinvolto in un terribile Incidente stradale sulla 268. Come ogni mattina stava andando al ristorante Leonessa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Èmentre andava alAlfondo Porpora, 40, notodi Gragnano, ma residente ad Agerola, in provincia di Napoli. Porpora è rimasto coinvolto in un terribilestradale268. Come ogni mattinaal ristorante Leonessa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

