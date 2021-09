Harry e Meghan in visita a New York. Prima uscita pubblica dopo il 'Megxit'

Advertising

MaxGramel : «I sopravvalutati»: #ilcaffedigramellini sul @Corriere di #giovedì #16settembre. - FilippoCarmigna : Meghan e Harry a New York: i Sussex di nuovo insieme in pubblico - EraldoFR : Tra i nipoti della regina Elisabetta II potete scegliere se sia meglio ibridare le classi sociali aristocrazia e bo… - infoitcultura : Royal Family, Harry e Meghan a Nyc: “Stupendo essere di nuovo qui” - peppe844 : RT @VanityFairIt: Harry e Meghan Markle si preparano ad aprire ufficialmente un nuovo capitolo della loro vita insieme #Sussex https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

Vanity Fair Italia

New York, 23 settembre 2021 - Prima uscita pubblica didopo il 'Megxit'. Il duca e la duchessa del Sussex in visita a New York , oggi sono andati all'osservatorio del World Trade Center dove hanno incontrato il sindaco di New York, Bill de ...Il principeMarkle sono tornati a farsi vedere in pubblico a un evento ufficiale dopo mesi. Hanno lasciato la loro casa in California per volare a New York, dove il prossimo weekend sono attesi ...Il duca e la duchessa del Sussex sono apparsi di nuovo insieme in pubblico, per la prima volta dopo due anni. Sono pronti per partecipare a uno show a ...Meghan Markle e Harry a New York, per la prima uscita pubblica insieme dalla Megxit. Al One World Trade Centre alle 8 del ...