Green pass | Draghi | “E’ uno strumento di libertà”

"Il Green pass è uno strumento di libertà". Il premier Mario Draghi si esprime così sul Green pass che – tra l'altro – dal 15 ottobre diventerà obbligatorio per il lavoro pubblico e privato. "La variante Delta, molto più contagiosa del ceppo originario del virus, ci obbliga a raggiungere tassi di vaccinazione ancora maggiori. Anche per questo motivo abbiamo prima introdotto e poi allargato l'uso del cosiddetto Green pass", dice il presidente del Consiglio intervenendo all'assemblea di Confindustria. "Il Green pass è uno strumento di libertà e sicurezza, per difendere i cittadini e i lavoratori e tenere aperte le scuole e le attività economiche", aggiunge. Il premier ...

