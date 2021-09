Gran Turismo 7 offrirà l'upgrade da PS4 a PS5 ad un costo di 10 euro (Di giovedì 23 settembre 2021) Pochi giorni fa Polyphony Digital ha dettagliato le versioni per il 25° anniversario e i bonus per chi preordina Gran Turismo 7. Tra le varie informazioni, attraverso il PlayStation Blog troviamo anche quanto costerà il passaggio dalla versione PS4 a quella PS5. L'upgrade next-gen di Gran Turismo 7 costerà 10 euro: non si tratta di una novità, dato che Sony aveva già dichiarato in precedenza che tutti gli upgrade dei suoi titoli first party avranno un costo e non saranno più gratuiti. "Chi vuole passare dalla Standard Edition PS4 di Gran Turismo 7 alla Digital Standard Edition per PS5, avrà la possibilità di farlo al prezzo di 10 € all'uscita del gioco" afferma la descrizione presente all'interno di PlayStation Blog. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Pochi giorni fa Polyphony Digital ha dettagliato le versioni per il 25° anniversario e i bonus per chi preordina7. Tra le varie informazioni, attraverso il PlayStation Blog troviamo anche quanto costerà il passaggio dalla versione PS4 a quella PS5. L'next-gen di7 costerà 10: non si tratta di una novità, dato che Sony aveva già dichiarato in precedenza che tutti glidei suoi titoli first party avranno une non saranno più gratuiti. "Chi vuole passare dalla Standard Edition PS4 di7 alla Digital Standard Edition per PS5, avrà la possibilità di farlo al prezzo di 10 € all'uscita del gioco" afferma la descrizione presente all'interno di PlayStation Blog. ...

