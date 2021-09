Francesco Carrieri vince la 4ª Tappa del trofeo Optimist Italia

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora successi per il Circolo della Vela Bari: ottima la prestazione dell’che si è aggiudicato la 4ªdelKinder Joy of moving tenutasi a Follonica. Con sei prove in due giornate il 12enne del Circolo della Vela Bari si è imposto su una flotta di oltre 150 atleti della Divisione A tra gli 11 e i 15 anni, candidandosi con questa vittoria alla vittoria finale del circuito. Ala quartadel, bene la Montinari A completare la soddisfazione del tecnico Beppe Palumbo e di tutto il CV Bari anche la bella prestazione di Ludovica Montinari 4ª femminile. Alla regata hanno partecipato anche Elettra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Carrieri

Fanpage.it

23/09/2021VINCE LA 4ª TAPPA DEL TROFEO OPTIMIST KINDER JOY OF MOVING. Ancora successi per il Circolo della Vela Bari. Ottima la prestazione dell'optimistache si è ...Omicidio volontario premeditato. Con questa accusa la procura di Roma ha chiesto al gip la convalida del fermo, e contestuale emissione dell'ordinanza di custodia in carcere, per, compagno di Michela Di Pompeo, uccisa dopo essere stata colpita più volte alla testa con un peso da palestra in un appartamento di vicolo del Babuino, nel cuore della capitale. ...FRANCESCO CARRIERI VINCE LA 4ª TAPPA DEL TROFEO OPTIMIST KINDER JOY OF MOVING Ancora successi per il Circolo della Vela ...CIRCOLI VELICI Dai Circoli - CV Bari: successi per la squadra Laser nel Campionato zonale. Ancora successi per il Circolo della Vela Bari. Ottima la prestazione dell'optimista Fra ...