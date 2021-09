F1, Kimi Raikkonen: “Sono felice di poter tornare dopo due GP saltati” (Di giovedì 23 settembre 2021) dopo aver saltato il GP d’Olanda a Zandvoort ed il GP d’Italia a Monza, Kimi Raikkonen è pronto a riprendersi il volante ed il sedile della sua Alfa Romeo per correre il GP di Russia a Sochi. Il pilota finlandese, sostituito dal polacco Robert Kubica in questi appuntamenti, ha dichiarato al rientro: “Sono felice di tornare in macchina dopo aver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno vuole essere testato positivo, ma è accaduto e bisogna seguire le regole”. “Ora – ha poi aggiunto il pilota campione del mondo nel 2007 con la Ferrari -, comunque fa tutto parte del passato e la mia attenzione è rivolta a Sochi. Il team ha mostrato un buon potenziale nelle ultime gare ed ora abbiamo bisogno di convertire i progressi in buoni risultati. Non credo che questo ritorno possa ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021)aver saltato il GP d’Olanda a Zandvoort ed il GP d’Italia a Monza,è pronto a riprendersi il volante ed il sedile della sua Alfa Romeo per correre il GP di Russia a Sochi. Il pilota finlandese, sostituito dal polacco Robert Kubica in questi appuntamenti, ha dichiarato al rientro: “diin macchinaaver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno vuole essere testato positivo, ma è accaduto e bisogna seguire le regole”. “Ora – ha poi aggiunto il pilota campione del mondo nel 2007 con la Ferrari -, comunque fa tutto parte del passato e la mia attenzione è rivolta a Sochi. Il team ha mostrato un buon potenziale nelle ultime gare ed ora abbiamo bisogno di convertire i progressi in buoni risultati. Non credo che questo ritorno possa ...

