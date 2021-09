F1, GP Russia 2021, Leclerc: “Gara imprevedibile se piovesse, può favorirci” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Per adesso, le previsioni dicono pioggia. Se fosse così, allora potrebbe essere una Gara piuttosto imprevedibile e si spera possa giocare a nostro favore. Se fosse asciutto, però, e avessimo il ritmo giusto, allora sarebbe una pista dove possiamo sorpassare. Quindi vediamo come va”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Russia di Formula 1. Il monegasco partirà in fondo alla griglia per il nuovo cambio di Power Unit. Una modifica che, secondo lo stesso Leclerc, non farà una differenza abissale nelle prossime gare: “Ci aspettiamo che vada un po’ meglio. Non ci aspettiamo grandi cambiamenti, ma qualcosa che vada nella giusta direzione”, conclude Leclerc. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “Per adesso, le previsioni dicono pioggia. Se fosse così, allora potrebbe essere unapiuttostoe si spera possa giocare a nostro favore. Se fosse asciutto, però, e avessimo il ritmo giusto, allora sarebbe una pista dove possiamo sorpassare. Quindi vediamo come va”. Lo ha detto Charles, pilota della Ferrari, durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. Il monegasco partirà in fondo alla griglia per il nuovo cambio di Power Unit. Una modifica che, secondo lo stesso, non farà una differenza abissale nelle prossime gare: “Ci aspettiamo che vada un po’ meglio. Non ci aspettiamo grandi cambiamenti, ma qualcosa che vada nella giusta direzione”, conclude. SportFace.

