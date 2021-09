Europeo Femminile | la UEFA raddoppia i premi Tutte le cifre

(Di giovedì 23 settembre 2021) Laha deciso dire iper Federazioni e club in vista del prossimo. LeLaha deciso dire iper Federazioni e club in vista del prossimo. La decisione è stata presa dopo il Comitato Esecutivo svoltosi ieri a Chisinau, in Moldavia. Le 16 squadre qualificate si divideranno il montedi 16 milioni di euro, il doppio rispetto a quella stanziato per l’edizione del 2017. A disposizione dei club, invece, verranno messi 4,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il " Campionato Italiano di Lento Fumo con la Pipa " esiste davvero e anzi, si tratta di una gara con grande competizione Solitamente si svolge in 3 prove e la classifica finale viene stilata sommando ...
Secondo quanto riportato da RaiSport, l'UEFA avrebbe raddoppiato i premi riservati alle Nazionali per gli Europei di calcio femminile: nel 2022 le 16 squadre partecipanti alla fase finale si divideran ...