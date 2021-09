Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir… - fattoquotidiano : I talebani chiedono di intervenire all'Assemblea generale dell'Onu - myrtamerlino : Dal 15 ottobre servirà il #greenpass per entrare in ogni luogo di lavoro. Alla fine, e meno male, ha prevalso la li… - andreadortenzio : Draghi, a ottobre legge concorrenza, stop difesa rendite - Ultima Ora - ANSA - ascochita : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: a ottobre intendiamo approvare un provvedimento che dia impulso alla concorrenza, stop alla difesa delle rendite.… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ottobre

Borsa Italiana

"Nel mese di, intendiamo approvare un provvedimento che dia impulso alla concorrenza. A voi imprese ... Lo dice il premier Marioall'assemblea di Confindustria. . 23 settembre 2021Per il rush finale, prima delle elezioni del 3 - 4, c entrosinistra e centrodestra ... attuale Ministro del Turismo nel governo. Nel centrodestra si muove anche Fratelli d'Italia che ...Mario Draghi interviene all'Assemblea di Confindustria. "Il governo non ha intenzione di aumentare le tasse", ribadisce il presidente del Consiglio parlando ...Il premier all'assemblea di Confindustria: "Investimenti per frenare la carenza di chip". L'intervento integrale ...