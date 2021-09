Dia | pubblicata la relazione semestrale

Leggi su leurispes

(Di giovedì 23 settembre 2021) È stata presentata, nella giornata di ieri, laal Parlamento della Dia, Direzione investigativa antimafia, relativa al semestre luglio-dicembre 2020. Si tratta di un quadro della situazione in Italia non solo delle realtà criminali nazionali, ma anche delle associazioni mafiose internazionali operanti nel nostro Paese o che hanno stretto collaborazioni a sfondo criminale con le realtà già presenti sul nostro territorio. Le mafie potrebbero approfittare delle difficoltà finanziarie di cittadini e imprese Nel secondo semestre del 2020 il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha accentuato le conseguenze negative sul sistema sociale ed economico italiano originate dalle severe misure rese necessarie per contenere l’espandersi del contagio. Delle difficoltà finanziarie dei cittadini e delle imprese potrebbero approfittare le organizzazioni malavitose, ...