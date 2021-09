Delirio green pass: multe agli anziani che non controllano la badante (Di giovedì 23 settembre 2021) 00:00 Approvato il green pass, 51 leghisti non si sono presentati per il voto. 02:00 La follia delle multe a chi non controlla le colf. 06:00 Sallusti se la prende con gli onorevoli scrocconi che non vogliono pagarsi il tampone per entrare in Parlamento. 08:45 Belpietro sulla Verità se la prende col Papa per i cardinali novax finiti in rianimazione. 10:25 L’irragionevole proposta governativa di decidere i virologi da mandare in tv. Siamo all’assurdo! 12:35 Il prof. Remuzzi e la ragionevole proposta di tenere a casa solo i bambini positivi. 14:20 Il Domani trova un altro colpevole (come il loro editore) per dei bonifici sospetti: il candidato del centrodestra in Calabria Roberto Occhiuto. Da leggere per capire la follia del giornalismo manettaro. 18:15 Riforma Cartabia, oggi sarà approvata: si tratta di un brodino, basta leggere in cosa ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 settembre 2021) 00:00 Approvato il, 51 leghisti non si sono presentati per il voto. 02:00 La follia dellea chi non controlla le colf. 06:00 Sallusti se la prende con gli onorevoli scrocconi che non vogliono pagarsi il tampone per entrare in Parlamento. 08:45 Belpietro sulla Verità se la prende col Papa per i cardinali novax finiti in rianimazione. 10:25 L’irragionevole proposta governativa di decidere i virologi da mandare in tv. Siamo all’assurdo! 12:35 Il prof. Remuzzi e la ragionevole proposta di tenere a casa solo i bambini positivi. 14:20 Il Domani trova un altro colpevole (come il loro editore) per dei bonifici sospetti: il candidato del centrodestra in Calabria Roberto Occhiuto. Da leggere per capire la follia del giornalismo manettaro. 18:15 Riforma Cartabia, oggi sarà approvata: si tratta di un brodino, basta leggere in cosa ...

