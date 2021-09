Cremona, donna uccisa in appartamento a coltellate: ricercato il figlio ventenne (Di giovedì 23 settembre 2021) Una donna è stata uccisa a Cremona, al quinto piano di un palazzo dove vive una famiglia di stranieri. Al momento dell’omicidio, secondo le prime ricostruzioni, erano in casa solo la vittima e suo figlio: la polizia è al momento sulle tracce di quest’ultimo, un ragazzo sui vent’anni. È stato il marito, al suo ritorno a casa dal lavoro, a trovare la moglie in fin dei vita nella stanza da letto nel loro appartamento. Lui stesso ha contattato le forze dell’ordine poco dopo. Sempre stando alle prime informazioni, la vittima è stata uccisa a coltellate. Il tutto è avvenuto in un quartiere popolare della città, Cambonino, intorno a mezzogiorno. Sul posto è presente l’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Unaè stata, al quinto piano di un palazzo dove vive una famiglia di stranieri. Al momento dell’omicidio, secondo le prime ricostruzioni, erano in casa solo la vittima e suo: la polizia è al momento sulle tracce di quest’ultimo, un ragazzo sui vent’anni. È stato il marito, al suo ritorno a casa dal lavoro, a trovare la moglie in fin dei vita nella stanza da letto nel loro. Lui stesso ha contattato le forze dell’ordine poco dopo. Sempre stando alle prime informazioni, la vittima è stata. Il tutto è avvenuto in un quartiere popolare della città, Cambonino, intorno a mezzogiorno. Sul posto è presente l’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

