Chirurgo positivo al Covid opera paziente d' urgenza | via al processo | Dovevo salvare una vita

(Di giovedì 23 settembre 2021) Aosta, imputati anche il direttore sanitario e il capo del 118. Il medico, a casa in quarantena, fu prelevato da un'ambulanza e portato in ospedale

Secondo l'accusa, il medico era positivo al Covid e quindi non avrebbe potuto svolgere l'intervento, autorizzato dallo stesso Nebbiolo con una email. Il medico sarebbe stato portato in ospedale per eseguire l'operazione. Giovedì 23 settembre, dinanzi al giudice monocratico Maurizio D'Abrusco, il processo al chirurgo vascolare per operare una paziente, nonostante fosse sottoposto a quarantena domiciliare perché positivo al Covid. Si è aperto oggi, davanti al giudice monocratico di Aosta Maurizio D'Abrusco, il processo per il medico di chirurgia vascolare Gianluca Iob, che ad aprile dello scorso anno operò una paziente nonostante fosse in quarantena.